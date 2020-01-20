Украинцам, которые достигли 80-летнего возраста и старше, президент Владимир Зеленский пообещал в 2020 году прибавку к пенсии в 400-1100 гривен

Об этом он заявил 12 декабря 2019 года в программе «Право на владу», передает «Город Х». На это из бюджета планировали выделить 13 миллиардов гривен.

Также было обещано, что со временем аналогичные доплаты будут получать те, кому 75 и больше, а затем – от 70 лет. Однако когда это произойдет, неизвестно.

По словам родственников пенсионеров, которые достигли обусловленного президентом возраста в 80 лет и больше, о надбавках пока никто ничего не знает.

«В январе 2020 года к моей маме приходила почтальон, принесла деньги, но об увеличенных выплатах для пенсионеров, которым больше 80 лет, она не слышала. Вот теперь не понятно, будет ли это повышение или нет», – рассказала журналистам издания харьковчанка Зоя.

Ольга, которая работает в Харькове почтальоном, отмечает, что пенсионеры, которые вынуждены считать каждую копейку, с нетерпением ждут такой солидной прибавки.

На горячей линии Пенсионного Фонда Украины объяснили, что пока что никаких законодательных документов, согласно которым можно выплачивать повышенные пенсии, не существует.

«На сегодняшний день над этим проектом работают. На уровне правительства законодательные нормы еще не принимались. Власти ищут финансовые возможности, чтобы найти необходимые суммы для выплаты. Как только найдут деньги и примут законодательные нормы, так и начнем выплачивать. Нужно подождать», – пояснили журналистам в ПФУ.

Напомним, пенсионер с флагом Украины в центре Харькова довел украинцев до слез.

Как сообщала Politeka, пассажиры устроили массовую драку с таксистом в центре Харькова.

Также Politeka писала, что харьковчанам придется больше платить за комуналку.