На площади Конституции в Харькове мужчина пенсионного возраста выходит на одиночный пикет, отстаивая украинский Крым
Мужчина держит в руках государственный флаг, на котором написано Бахчисарай, передает Politeka со ссылкой на соцсети.
Когда к нему подходят люди, он спокойно и с достоинством доносит до них свою позицию, рассказывая, что Крым – это украинская территория, аннексированная Российской Федерацией.
Судя по комментариям, этого крымского татарина знают уже многие харьковчане. Мнение о его гражданской позиции у каждого из пользователей свое.
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«Дедушке респект!!! Не многие пожилые люди в своём уме в нашей стране. А те, кому не нравится такая гражданская позиция и кто не считает Крым украинским, у***йте в рашку и ан***те сутками на "величие" "империи" и на ботоксного царя», «он давно там стоит с флагом...тихо, с достоинством общается с прохожими», «Жаль стариков, он Крым помнит еще своим, наверное, и умереть на своей земле бы хотел», «Хороший и добрый деда, мы с ним даже как-то болтали)», «Может, скучает по Крыму, где остались татарские родственники. У них очень развиты родственные чувства. А поехать не может по известным причинам, а может, уже не к кому», «Историю не знаете, вообще то Крым татарский. Это татарам решать - нужны там русские "кусошники" или нет. У всех уже по куску отхватили, до Америки слабо добраться», – пишут под публикацией.
Ранее мы рассказывали, как Украина могла помешать российским войскам оккупировать Крым и часть Донбасса. По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, если бы в 2014 году Украина «показала зубы», то РФ могла бы свернуть операцию по аннексии украинского полуострова и искать «другие пути», а кровопролитной войны могло бы и не быть.
Напомним, крещенское купание обернулось бедой в Харькове.
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