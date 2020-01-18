Харьковчанка, ставшая знаменитой после того, как выставила на аукцион свою девственность, нашла покупателя

Предприимчивая шатенка уже давно живет в США. В декабре прошлого года она прославилась скандальным видео, на котором сообщает, что разместила на сайте эскорта объявление об услугах сексуального характера, передает Politeka.

«Привет, меня зовут Катя, мне 19 лет, я из Украины, но живу в США. Я знаю английский, украинский и русский языки. Я решила продать девственность, чтобы путешествовать, наслаждаться роскошью и быть счастливой», — заявила она.

Катя предусмотрела негативную реакцию публики и поспешила объясниться: «Это мое тело и мой выбор».

Цена «лота» стартовала от 100 тысяч евро.

Видео вызвало шквал критики. Девушку просили не позорить Украину, упрекали в алчности, критиковали фигуру и писали, что 100 тысяч ей никто не даст за такие формы.

Однако, как передает Daily Mail со ссылкой на данные агентства Cinderella Escorts, все прогнозы злопыхателей рухнули, и девушка таки добилась своего. Покупателем оказался 58-летний бизнесмен из Мюнхена, который заплатил 1,026 миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов) и пообещал платить Кате каждый месяц по 10 тысяч евро. Но и это не все: мужчина готов жениться на украинке и обеспечить ей роскошную жизнь, о которой та мечтала.

Вторая по величине ставка поступила от юриста из Нью-Йорка. Он был готов заплатить за секс с девственницей 1,1 миллиона долларов. На третьем месте по щедрости оказался певец из Токио (890 тысяч долларов).

Катя встретится с победителем аукциона в Германии. В этой стране проституция легализована. Чтобы убедиться в невинности девушки, покупатель может посетить с ней врача-гинеколога.

Напомним, депутат требует проверки на девственность при поступлении в вуз.

Как сообщала Politeka, российская студентка продает девственность ради учебы за границей.

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