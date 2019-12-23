Размер субсидий для жителей Харькова и Харьковской области урезали

Об этом сообщает «Город Х» со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

Согласно предоставленной информации, за одиннадцать месяцев 2019 года в Харьковской области общая сумма выплаченных субсидий составила 205,3 млн гривен. Из них 174,5 млн гривен получили семьи, которые проживают в городах, и 30,8 млн гривен – жители сельской местности.

Если говорить о количестве семей, которым полагались субсидии, то это 441,1 тыс. семей, из них 367,3 тыс. проживают в городах и 73,9 тыс. – в сельской местности.

Средний размер субсидии в ноябре составил 447,1 гривен, что на 156,3 грн меньше по стравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 декабря в Харьковской области субсидии получали 215 193 семей, что меньше по сравнению с прошлым годом. В 2018 году помощь от государства на плату коммунальных услуг получали 222 139 семей.

Ранее мы писали о том, что налоговая милиция нагрянула на одно из предприятий в Харьковской области, в результате чего около пятисот человек лишились субсидий из-за зарплат в конвертах. Теперь многим придется вернуть полученные ранее от государства деньги не только за этот, но и за прошлый год.

Мы также сообщали, что закон о верификации пенсий и других государственных выплат вступил в силу в субботу, 21 декабря.

Документом вводится верификация государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

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