И пострадавший, и нападавший написали заявления в полицию

Бутылка водки стала причиной серьезной драки в центре Харькова

Пострадавшим оказался 29-летний таксист, которому также повредили машину, передает NewsRoom.

Инцидент произошел возле гостиницы Kharkiv Palace. По информации издания, такси на проспект Независимости вызвали двое мужчин и девушка.

Когда таксист приехал по указанному адресу и увидел в руках одного из потенциальных пассажиров бутылку алкоголя, он попросил покинуть салон автомобиля.

51-летнему мужчине это не понравилось, и он набросился на водителя с кулаками. Избив парня, он сломал также боковое зеркало.

На место происшествия вызвали полицию и скорую. Оба участника конфликта обратились с заявлениями к правоохранителям, а таксисту понадобилась помощь медиков.

Позже видео потасовки появилось и в соцсетях. На записи видно, как двое молодых людей преследуют таксиста, затем один из них наносит ему удар ногой. Водитель отбивается, но вскоре, сцепившись с одним из забияк, он падает на землю, и пассажиры начинают метелить его ногами.

(Відео "Харків. Коментарі").

Ранее мы писали о том, что в Харькове таксист погиб от рук неадекватного пассажира. Трагедия произошла в феврале прошлого года на улице Вокзальной, 10.

Обвиняемый в совершении убийства потом рассказал на суде, что собирался поехать в больницу. Выйдя на на остановку общественного транспорта, он увидел знакомого таксиста и попросил подвезти.

В какой-то момент водитель начал нелестно отзываться о бывшей жене своего пассажира и оскорблять ее, разгорелся конфликт. Тот попросил таксиста замолчать, но водитель не унимался, что привело к потасовке.

«Водитель захватил пассажира локтем за шею и стал душить, наклонив головой вниз. Тот увидел на кулисе нож, взял его и хотел ударить в руку. Но промахнулся и попал в грудную клетку», – говорится в судебных документах.

Водитель тут же вышел из машины, успел крикнуть о помощи, упал и умер.

За совершенное преступление харьковчанин проведет 10 лет за решеткой.

Напомним, в Харькове родные братья расправились с таксистом.

Как сообщала Politeka, таксист расстрелял прохожих из пулемета.

Также Politeka писала, что таксист поквитался с пенсионеркой прямо на дороге в Харькове.