Директору Гутянского лесхоза Виктору Сысе, задержанному на огромной взятке детективу НАБУ, изменили меру пресечения

Со скандального чиновника сняли электронный браслет, передает издание NewsRoom.

Соответствующее решение вынес Высший антикоррупционный суд Украины.

Напомним, Виктора Сысу задержали в октябре прошлого года при попытке дать 100 тысяч долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро за решение вопроса о закрытии уголовного производства об отчуждении значительных объемов древесины и продаже их по заниженным ценам.

Высший антикоррупционный суд отправил скандального руководителя в СИЗО на два месяца с правом внесения залога в пять миллионов гривен. Через два дня родственники Сысы привезли необходимую сумму, а 4 ноября он вышел на свободу с электронным браслетом. Постановлением суда ему запретили уезжать из Золочева, за исключением поездок на работу, общаться со свидетелями по делу, а также заставили сдать загранпаспорт.

По информации издания, срок меры пресечения истекал на прошлой неделе. Игорь Гарванко, прокурор САП, подал ходатайство о продлении, однако в суде учли то, что подозреваемый не пытался скрыться, сдал паспорта и вообще нуждается в медицинской помощи.

Судья Сергей Мойсак удовлетворил ходатайство прокурора лишь частично, постановив снять с Сысы электронный браслет. Решение будет действовать до 31 января.

Ранее мы рассказывали, что задержанный на попытке подкупить старшего детектива НАБУ Сыса взял не ту пачку с деньгами. Он принес не 100 тысяч долларов, а 110 тысяч. Правоохранителям пояснил, что просто «перепутал пакеты».

Напомним, лесник, рассказавший правду Зеленскому о «черных лесорубах», поплатился должностью.

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