На дорогах Харківщини очікується туман

Як повідомляють у прес-службі патрульної поліції Харківської області 5 квітня на дорогах очікується туман.

Водіїв закликають бути обережними на дорогах.

У свою чергу синоптики попередили про зміну погоди. На Харківщині очікується мінлива хмарність, вдень місцями можливий короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.

Температура повітря вдень у Харкові-9-11 градусів тепла, по області-від 8 до 13 градусів тепла.

Раніше ми писали, що ввнаслідок вибуху на підприємстві Харкова загинула молода людина

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

У цеху підприємства на вул. Новомосковській вибухнув резервуар, будівлю цеху зруйновано. Площа пожежі склала 600 кв. м.

На місці пожежі виявили тіло загиблого працівника, 1997 року народження. . Ще один робітник, 1983 року народження, отримав опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні.

До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".

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