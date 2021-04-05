На дорогах Харківщини очікується туман
Як повідомляють у прес-службі патрульної поліції Харківської області 5 квітня на дорогах очікується туман.
Водіїв закликають бути обережними на дорогах.
У свою чергу синоптики попередили про зміну погоди. На Харківщині очікується мінлива хмарність, вдень місцями можливий короткочасний дощ, гроза.
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Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с.
Температура повітря вдень у Харкові-9-11 градусів тепла, по області-від 8 до 13 градусів тепла.
Раніше ми писали, що ввнаслідок вибуху на підприємстві Харкова загинула молода людина
Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
У цеху підприємства на вул. Новомосковській вибухнув резервуар, будівлю цеху зруйновано. Площа пожежі склала 600 кв. м.
На місці пожежі виявили тіло загиблого працівника, 1997 року народження. . Ще один робітник, 1983 року народження, отримав опіки обличчя. Його госпіталізували до лікарні.
До слова, харків'ян чекає серйозне покарання за підпал сухостою: "багатотисячні штрафи і ...".
Як повідомляла Politeka раніше, хресна хода зібрала близько 3 тисяч харків'ян, фото: "як можна було в пандемію таке допустити?".
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