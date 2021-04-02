В Харькове жители на полгода останутся без горячей воды

В КП "Харьковские теплосети" сообщили, что от горячего снабжения будут отключены как жилые дома, так и медицинские и образовательные учреждения.

Планируется провести реконструкцию 8 котельных с тепловой мощностью более 5 МВт и построить одну котельной с демонтажем имеющихся в Холодногорском, Новобаварском, Основянском и Слободском районах по таким адресам:

ул. Большая Панасовская, 29; ул. Славянская, 8; ул. Петра Свинаренко, 5-А; пр. Ново-Баварский, 99-А; ул. Юдина, 2-Б; ул. Семинарская, 46; ул. Диспетчерская, 27-А; пр. Гагарина, 199/2.

В межотопительный период запланирована комплексная реконструкция котельной "Хартрон" по ул. Академика Проскуры, 1 включая строительство когенерационной станции, и перекладка тепловых сетей от котельной и двух ЦТП.

Ранее мы писали, что врезультате взрыва на предприятии Харькова погиб молодой человек

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В цеху предприятия на ул. Новомосковской взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.

На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. . Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица. Его госпитализировали в больницу.

К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".

Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".

Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.