В Харькове жители на полгода останутся без горячей воды
В КП "Харьковские теплосети" сообщили, что от горячего снабжения будут отключены как жилые дома, так и медицинские и образовательные учреждения.
Планируется провести реконструкцию 8 котельных с тепловой мощностью более 5 МВт и построить одну котельной с демонтажем имеющихся в Холодногорском, Новобаварском, Основянском и Слободском районах по таким адресам:
ул. Большая Панасовская, 29; ул. Славянская, 8; ул. Петра Свинаренко, 5-А; пр. Ново-Баварский, 99-А; ул. Юдина, 2-Б; ул. Семинарская, 46; ул. Диспетчерская, 27-А; пр. Гагарина, 199/2.
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В межотопительный период запланирована комплексная реконструкция котельной "Хартрон" по ул. Академика Проскуры, 1 включая строительство когенерационной станции, и перекладка тепловых сетей от котельной и двух ЦТП.
Ранее мы писали, что врезультате взрыва на предприятии Харькова погиб молодой человек
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В цеху предприятия на ул. Новомосковской взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.
На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. . Еще один рабочий, 1983 года рождения, получил ожоги лица. Его госпитализировали в больницу.
К слову, харьковчан ждет серьезное наказание за поджог сухостоя: "многотысячные штрафы и ...".
Как сообщала Politeka ранее, крестный ход собрал около 3 тысяч харьковчан, фото: "Как можно было в пандемию такое допустить?".
Также Politeka писала, что харьковчанин впал в кому из-за отравления: медики сделали все возможное, фото.