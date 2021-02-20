На Харківщині коронавірусом за добу захворіло майже 300 осіб
Про це свідчать дані моніторингової системи РНБО.
За минулу добу в Харківській області 19 лабораторно підтвердили у 280 осіб.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу медики зареєстрували в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та Києві (415).
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Всього по Україні за час пандемії інфекцію виявили у 1 299 967 громадян, з них 25045 — померли, 1 144 516 — змогли побороти захворювання.
Крім того ми писали, що в Харкові розшукують школярку.
11-річна Вероніка Супрун не повернулася додому зі школи, повідомляють у пошуковій групі "Мілена".
18 лютого, близько 15.00 вона вийшла зі школи №162, розташованої за адресою вул. Пермська, 13, і досі не прийшла додому
Дівчинка живе в Харкові, в районі Холодної гори.
Прикмети: зріст 150 см, волосся русяве.
Була одягнена в синій пуховик до коліна, сіру шапку. При собі мала чорний рюкзак.
Будь-яку інформацію про місцезнаходження Вероніки просять повідомити за тел.: 102 або 068-777-0-112.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".