Цех, на котором произошел пожар, находятся вблизи жилых домов

Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Об этом сообщил пресс-секретарь ГСЧС Харьковской области Игорь Лупандин.

Так, 19 февраля в Песочине произошло возгорание, пишет сайт 057.ua. Сообщение о возгорании поступило примерно в 19.30.

Огонь захватил цех термопластика на улице Транспортной, 116. На место прибыли 10 отделений на автоцистернах: семь подразделений ГСЧС области, два отделения Харьковского национального университета гражданской защиты и отделение Песочина. Кроме того, было известно, что для тушения направляется пожарный поезд.

Как отметил Лупандин, локализовать пожар удалось примерно в 22.00, а позже спасатели приступили к ликвидации отдельных участков горения и тления.

Спасатели предупредили, что угрозы распространения огня, в том числе и на жилые дома, нет. По предварительной информации, пострадавших и погибших тоже нет.

В сети опубликовали кадры с места событий.

Напомним, в Золочевском районе Харькова в ноябре прошлого года произошло возгорание в цеху по переработке семян подсолнечника. К моменту приезда спасателей пылал склад, где хранили подсолнечник, масло и отходы производства. Общая площадь возгорания - 100 квадратных метров. Тушили масштабный пожар два экипажа ГСЧС. Огонь удалось ликвидировать.

Ранее мы писали, что в начале февраля в Чугуевском районе Харькова произошел сильный пожар.

Огонь охватил частный дом на площади около 45 кв.м. и хозяйственную постройку на площади 100 кв.м.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

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