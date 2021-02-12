В Харкові хочуть перейменувати школу імені Георгія Жукова

Про це повідомляють активісти у своєму телеграм-каналі "Декомунізація України".

"На початок лютого 2021 року в Харкові досі є школа, яка названа на честь кривавого м'ясника - маршала Георгія Жукова. Неодноразові наші звернення до Харківської міської ради, звернення Українського інституту національної пам'яті так і не дали ніякого результату", - написали активісти.

Активісти стверджують, що школа порушує закон України, а саме частину п'яту статті 16 Закону України.

Раніше ми писали, що в Харківську область незабаром доставлять вакцину для медиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Харківської обласної ради.

"Зараз лікарні подають заявки на вакцинацію своїх працівників. Обласна інфекційна лікарня запросила вакцину на 50 медпрацівників-співробітників лікувального закладу, КП "Центр екстреної медичної допомоги " - для 511 працівників", - повідомив депутат.

Коли саме вакцина буде в області-на даний момент невідомо.

До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".

Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".

Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".