В Харькове хотят переименовать школу имени Георгия Жукова

Об этом сообщают активисты в своем телеграм-канале "Декоммунизация Украины".

"На начало февраля 2021 года в Харькове до сих пор есть школа, которая названа в честь кровавого мясника - маршала Георгия Жукова. Неоднократные наши обращения в Харьковский городской совет, обращения Украинского института национальной памяти так и не дали никакого результата", - написали активисты.

Активисты утверждают, что школа нарушает закон Украины, а именно часть пятую статьи 16 Закона Украины.

Ранее мы писали, что в Харьковскую область вскоре доставят вакцину для медиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Харьковского областного совета.

"Сейчас больницы подают заявки на вакцинацию своих работников. Областная инфекционная больница запросила вакцину на 50 медработников - сотрудников лечебного учреждения, КП "Центр экстренной медицинской помощи" - для 511 работников", - сообщил депутат.

Когда именно вакцина будет в области - на данный момент неизвестно.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".