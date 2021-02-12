В Харькове хотят переименовать школу имени Георгия Жукова
Об этом сообщают активисты в своем телеграм-канале "Декоммунизация Украины".
"На начало февраля 2021 года в Харькове до сих пор есть школа, которая названа в честь кровавого мясника - маршала Георгия Жукова. Неоднократные наши обращения в Харьковский городской совет, обращения Украинского института национальной памяти так и не дали никакого результата", - написали активисты.
Активисты утверждают, что школа нарушает закон Украины, а именно часть пятую статьи 16 Закона Украины.
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Ранее мы писали, что в Харьковскую область вскоре доставят вакцину для медиков.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Харьковского областного совета.
"Сейчас больницы подают заявки на вакцинацию своих работников. Областная инфекционная больница запросила вакцину на 50 медработников - сотрудников лечебного учреждения, КП "Центр экстренной медицинской помощи" - для 511 работников", - сообщил депутат.
Когда именно вакцина будет в области - на данный момент неизвестно.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".