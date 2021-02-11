В Харківській області пройдуть крижані дощі
Про це повідомили в Харківському гідрометцентрі.
11 лютого, на Харківщині очікується хмарна погода, вдень крижаний дощ, сніг.
Туман, видимість 200-500 метрів, на дорогах буде ожеледиця.
Вітер південно-східний-5-10 м / с.
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Температура повітря вдень становитиме від 0 до 5 градусів тепла.
Раніше ми писали, що в Харкові ймовірно стався прорив теплотраси.
"Прорив опалення або гарячої води на Маршала Бажанова. Заливає вулицю окропом. Їхати неможливо. Хіба що на дотик, як в хоррорі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на Московському проспекті в Харкові-масштабна аварія
Вісім машин зіткнулися, за попередньою інформацією, через те, що у фури відмовили гальма.
"Страйк з восьми машин на Московському проспекті", - підписав фото автор публікації.
До слова, харків'яни натовпами забилися в маршрутки, наплювавши на карантин, кадри:"кожен день таке бачу".
Як повідомляла Politeka, у Харківській області чотирирічний малюк втік з дому:"підставив стілець і вибрався на вулицю через вікно".
Також Politeka писала, що Харківщина потопає у звалищах, екологи назвали винних:"сміття незабаром з'явиться знову".