У квартирі 80-річної харків'янки загорілося сміття
Рятувальники евакуювали трьох жителів.
Про це повідомили в прес-службі ДСНС області.
На місці події рятувальники встановили, що пожежа виникла в квартирі на першому поверсі: загорілися домашні речі і різний мотлох, площа пожежі склала близько 20 кв. м.
На ліквідацію цієї пожежі рятувальникам знадобилося близько півтори години. Передбачувана причина загоряння-необережне поводження з вогнем.
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Раніше ми писали, що в Харкові готуються до вакцинації населення від коронавірусу
Про це на засіданні постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Харківської міськради повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Тетяна Бакалова.
"Поки ми не знаємо, яка надійде вакцина, але є час підготувати медустанови і людей, яким в першу чергу будуть проводити вакцинацію.
Це медпрацівники, працівники соціальної сфери, люди похилого віку. Вакцину закуплять за державні кошти", - повідомила Бакалова.
Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".
Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".
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