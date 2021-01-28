В квартире 80-летней харьковчанки загорелся мусор

Спасатели эвакуировали трех жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в квартире на первом этаже: загорелись домашние вещи и разный хлам, площадь пожара составила около 20 кв.м.

На ликвидацию этого пожара спасателям понадобилось около полутора часов. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

Ранее мы писали, что в Харькове готовятся к вакцинации населения от коронавируса

Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.

«Пока мы не знаем, какая поступит вакцина, но есть время подготовить медучреждения и людей, которым в первую очередь будут проводить вакцинацию.

Это медработники, работники социальной сферы, люди преклонного возраста. Вакцину закупят за государственные средства», — сообщила Бакалова.

Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".

Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".

Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".