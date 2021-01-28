В квартире 80-летней харьковчанки загорелся мусор
Спасатели эвакуировали трех жителей.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в квартире на первом этаже: загорелись домашние вещи и разный хлам, площадь пожара составила около 20 кв.м.
На ликвидацию этого пожара спасателям понадобилось около полутора часов. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.
74-летняя мама Королевой тряхнула стариной в платье с экстра-декольте, Тарзану с тещей повезло: "Я суперзвезда!"
Тело известной российской певицы найдено под окнами высотки, подробности трагедии: "Рядом с ней была..."
Школы и детсады закроют на Одесчине, дело не в карантине: озвучена причина
Внезапно ушла из жизни молодая актриса-красавица, ей было всего 26 лет: раскрыты загадочные подробности
Горе пришло в семью Насти Каменских и Потапа, первые подробности и кадры: "Светлая память..."
Ранее мы писали, что в Харькове готовятся к вакцинации населения от коронавируса
Об этом на заседании постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Харьковского горсовета сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Татьяна Бакалова.
«Пока мы не знаем, какая поступит вакцина, но есть время подготовить медучреждения и людей, которым в первую очередь будут проводить вакцинацию.
Это медработники, работники социальной сферы, люди преклонного возраста. Вакцину закупят за государственные средства», — сообщила Бакалова.
Напомним, что стариков из горящего дома в Харькове приютили дома очевидцы трагедии:"Вывели на лютый мороз".
Как сообщала Politeka, подробности трагедии в Харькове огорошили украинцев: "пенсионеров выносили прямо в памперсах".
Также Politeka писала, что свидетели трагедии в доме престарелых в Харькове выдали новые детали: "Скорая отказалась ехать".