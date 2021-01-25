Жертв пожежі в харківському будинку престарілих стало більше

Про це повідомили в ДСНС Харківської області.

У лікарні від стресу помер чоловік, евакуйований з будівлі.

Внаслідок пожежі всього загинули 16 осіб.

Раніше ми писали, що свідки пожежі в будинку престарілих у Харкові розповідають моторошні деталі трагедії.

Очевидці розповідають, що до приїзду пожежників, літніх людей, яких вивели з палаючого будинку, прихистили у себе вдома місцеві жителі, так як на вулиці був сильний мороз.

"Поки збіглися жителі прилеглих будинків, приїхали пожежники.

Врятованих літніх людей порозбирали по домівках сусіди.»

Холодно, мороз у Харкові -8'С", - розповіла харків'янка.

Нагадаємо, що людей похилого віку з палаючого будинку в Харкові прихистили будинки очевидці трагедії:"вивели на лютий мороз".

Як повідомляла Politeka, подробиці трагедії в Харкові приголомшили українців:"пенсіонерів виносили прямо в памперсах".

Також Politeka писала, що свідки трагедії в будинку престарілих у Харкові видали нові деталі:"Швидка відмовилася їхати".