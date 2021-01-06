На Харківщині затримали росіянина, який намагався незаконно перетнути кордон

6 січня біля населеного пункту Токарівка Дергачівського району Харківської області прикордонники зафіксували невідомого, який незаконно перейшов кордон з території Росії в Україну, повідомили в прес-службі ДПСУ.

Порушник намагався втекти в снігу, але за допомогою тепловізора його викрили, після чого затримали.

Росіянин розповів, що хотів відсвяткувати Різдво з родичами в Україні, але непогашені кредити обмежили в праві виїзду з Росії.

На росіянина склали протокол.

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Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.

Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.

З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.

Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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