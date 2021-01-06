На Харьковщине задержали россиянина, который пытался незаконно пересечь границу
6 января возле населенного пункта Токаревка Дергачевского района Харьковской области пограничники зафиксировали неизвестного, который незаконно перешел границу с территории России в Украину, сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Нарушитель пытался скрыться в снегу, но с помощью тепловизора его разоблачили, после чего задержали.
Россиянин рассказал, что хотел отпраздновать Рождество с родственниками в Украине, но непогашенные кредиты ограничили в праве выезда из России.
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На россиянина составили протокол.
Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта
Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.
Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.
С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
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