На Харьковщине задержали россиянина, который пытался незаконно пересечь границу

6 января возле населенного пункта Токаревка Дергачевского района Харьковской области пограничники зафиксировали неизвестного, который незаконно перешел границу с территории России в Украину, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Нарушитель пытался скрыться в снегу, но с помощью тепловизора его разоблачили, после чего задержали.

Россиянин рассказал, что хотел отпраздновать Рождество с родственниками в Украине, но непогашенные кредиты ограничили в праве выезда из России.

На россиянина составили протокол.

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Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.

Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.

С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.

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