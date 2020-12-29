У Харкові пасажир випав з трамвая
Як повідомили очевидці в телеграм-каналі, інцидент стався ввечері 28 грудня.
На Салтівці літній чоловік випав з вагона трамвая на проспекті Тракторобудівників.
Даних про потерпілого немає, офіційна інформація уточнюється. Відео можна подивитися тут.
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