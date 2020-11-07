В Харкові водій влетів у натовп людей на пішохідному переході, влаштувавши моторошну ДТП "в стилі" Олени Зайцевої
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці «Харків Live» в Telegram.
"Попередньо, троє постраждалих, загиблих немає. Серед постраждалих 10-річний хлопчик. Всі постраждалі у важкому стані", - йдеться в повідомленні.
Згідно з попередньою інформацією, у 50-річної жінки виявлені переломи й черепно-мозкова травма. У 48-річного чоловіка забої, а хлопчикові зламало стегно і передпліччя.
Очевидці стверджують, водій, що збив людей, влаштував перегони з другом. Судячи з опублікованих роликів, порушник ПДР-чоловік східної зовнішності.
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Пізніше з'ясувалося, що за кермом автомобіля перебував Арам, щодо якого вже є відкрита кримінальна справа.
До цього ми розповідали, що три роки тому Україну потрясла дорожньо-транспортна пригода в Харкові, що забрала шість життів.
Увечері 18 Жовтня 2017 року Lexus під керуванням Олени Зайцевої виїхав на червоний сигнал світлофора на перехрестя, де врізався в Volkswagen Touareg, після чого її машину викинуло на тротуар.
В результаті удару п'ятеро людей загинули на місці, шоста потерпіла померла через тиждень в лікарні. Ще шестеро людей отримали травми й змушені були пройти довге лікування.
Нагадавши, у Харкові судді, які вели справу Зайцевої, зняли мантії і зникли.
Як повідомляла Politeka, Дронов зважився на радикальний крок заради свободи.
Також Politeka писала, що суд пішов на поводу у Зайцевої, мажорка домоглася свого.