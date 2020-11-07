В Харкові водій влетів у натовп людей на пішохідному переході, влаштувавши моторошну ДТП "в стилі" Олени Зайцевої

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці «Харків Live» в Telegram.

"Попередньо, троє постраждалих, загиблих немає. Серед постраждалих 10-річний хлопчик. Всі постраждалі у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Згідно з попередньою інформацією, у 50-річної жінки виявлені переломи й черепно-мозкова травма. У 48-річного чоловіка забої, а хлопчикові зламало стегно і передпліччя.

Очевидці стверджують, водій, що збив людей, влаштував перегони з другом. Судячи з опублікованих роликів, порушник ПДР-чоловік східної зовнішності.

Пізніше з'ясувалося, що за кермом автомобіля перебував Арам, щодо якого вже є відкрита кримінальна справа.

До цього ми розповідали, що три роки тому Україну потрясла дорожньо-транспортна пригода в Харкові, що забрала шість життів.

Увечері 18 Жовтня 2017 року Lexus під керуванням Олени Зайцевої виїхав на червоний сигнал світлофора на перехрестя, де врізався в Volkswagen Touareg, після чого її машину викинуло на тротуар.

В результаті удару п'ятеро людей загинули на місці, шоста потерпіла померла через тиждень в лікарні. Ще шестеро людей отримали травми й змушені були пройти довге лікування.

Нагадавши, у Харкові судді, які вели справу Зайцевої, зняли мантії і зникли.

Як повідомляла Politeka, Дронов зважився на радикальний крок заради свободи.

Також Politeka писала, що суд пішов на поводу у Зайцевої, мажорка домоглася свого.