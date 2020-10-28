Перемогу Геннадія Кернеса на місцевих виборах активно обговорюють у мережі
З'явилося безліч фотожаб на цю тему. Деякі опублікував паблік" Баба і кіт " у Facebook.
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Нагадаємо, лідером на місцевих виборах у Харкові є діючий мер Геннадій Кернес
За цього кандидата проголосували приблизно 57,9% громадян. Про це свідчать дані екзитполу студії Савіка Шустера, проведеного 25 жовтня.
На другому місці за попередніми підрахунками опинився представник "ОПЗЖ" Олександр Фельдман, за якого віддали свої голоси 12,12%.
Олексій Кучер від "Слуги народу" набрав майже 12% голосів.
Що стосується Харківської ради, за результатами екзитполів до неї проходять такі партії, як:
Блок Кернеса "успішний Харків" з 39,52% голосів.
"Опозиційна платформа - за життя" - 16,99%.
"Слуга народу" - 12,39%.
"Європейська солідарність" - 9,17%.
До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня
Як повідомляла Politeka, у Кернеса заговорили про "виїзні сесії" мерії в Німеччині
Також Politeka писала, що Зеленський дорікнув Кернесу за" хаос " з китайським вірусом.