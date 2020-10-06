Незважаючи на те, що кількість хворих на китайський вірус у Харкові зростає з кожним днем, люди продовжують ігнорувати правила карантину

Як жителі міста плюють на небезпеку, красномовно показали в телеграм-каналі "ТРУХА", передає Politekа.net. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз.

На Новосалтівському ринку ні продавці, ні більшість покупців не обтяжують себе носінням масок. Про рукавички, хоча б у продавців, теж мови немає.

Нічим не краща ситуація на ринку на Героїв Праці.

Автори відео звернулися в ГУ Державної служби безпеки продуктів харчування та захисту споживачів у Харківській області, до першого заступника начальника Андрія Бабарука з запитанням про те, чому, походивши по ринку, вони не знайшли жодного представника контролюючих органів, зате побачили купу людей без масок.

"Ну, наші працівники працюють. Як ви їх повинні побачити? Ну вони постійно на роботі. Тому...", - прозвучало в слухавці.

На запитання, чому на ринках в такому випадку не дотримуються санітарні норми, Бабарук відповів, що "за цим стежать, карають". Зрештою чиновник запросив співрозмовника поговорити особисто, відмовившись далі що-небудь коментувати по телефону.

На запитання, чим все-таки займається служба, чиновник відповів "Контролем" і кинув трубку.

"Куди дивиться вищестояче керівництво в особі голови держпотребслужби України Шевченко Ольги Петрівни? З таким ставленням до роботи, як у Бабарука, ми ще не скоро почуємо заповітне "карантин закінчився". Хто і коли зупинить це свавілля в лавах держпотребслужби?! Ситуація повністю провалена", - йдеться у підписі до відео.

Тим часом за останню добу на Харківщині зафіксовано 481 новий випадок зараження, вісім людей померли. Всього китайським вірусом в регіоні заразилися 21 445 жителів. Померли з початку пандемії від ускладнень вірусу 383 людини.

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