У Харкові невідомі труять собак, причому жертвами нелюдів стають не тільки безпритульні тварини, а й домашні улюбленці

Про те, що на Горизонті орудують анонімні шкуродери, написав у соціальній мережі Фейсбук Денис Повар. Він опублікував фотографії двох загиблих собак і розповів, як діють зловмисники.

"Ллють отруту прямо біля житлових будинків. Обидві собаки були отруєні в Харкові, мікрорайон Горизонт, імовірно біля будинку по вул. Велика Кільцева, 116. Є інформація, що пізно ввечері 19.09.2020 бачили людей з удавками біля під'їзду будинку, імовірно, вони і розкидають отруту. Собаки вмирали болісною смертю. За їхнє життя боролися більше 2 тижнів, але на жаль...", – пише автор.

За словами Дениса, обидва собаки завжди гуляли на повідку. А отрута такої сили, що навіть голуби у дворі загинули.

"Досить просто понюхати або лизнути отруєний кущ", – підкреслив кухар.

Він попередив не тільки власників собак, а й батьків, щоб діти випадково не знайшли якусь отруту, залишену для тварин.

Розповідь Дениса вразила харків'ян і зібрав майже 140 коментарів.

"Ні, ну це вже треш повний! Так скоро і нас труїти почнуть. Звідки гарантія, що цю отруту в маркеті на їжу не наллють", "втратити улюбленця сім'ї – горе! Тримайтеся", "цивілізоване суспільство у нас? Нам до цивілізації ще рости і рости", "С.ка. Відстежити, відловити і їх же зіллям нагодувати. Хай покайфують...", – обурюються користувачі.

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