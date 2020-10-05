В Харькове неизвестные травят собак, причем жертвами нелюдей становятся не только беспризорные животные, но и домашние любимцы

О том, что на Горизонте орудуют анонимные живодеров, написал в социальной сети Фейсбук Денис Повар. Он опубликовал фотографии двух погибших собак и рассказал, как действуют злоумышленники.

«Льют яд прямо возле жилых домов. Обе собаки были отравлены в Харькове, микрорайон Горизонт, предположительно возле дома по ул. Большая Кольцевая, 116. Есть информация, что поздно вечером 19.09.2020 видели людей с удавкой возле подъезда дома, предположительно, они и раскидывают яд. Собаки умирали мучительной смертью. За их жизнь боролись больше 2 недель, но увы...», – пишет автор.

По словам Дениса, обе собаки всегда гуляли на поводке. А яд такой силы, что даже голуби во дворе погибли.

«Достаточно просто понюхать или лизнуть отравленный куст», – подчеркнул Повар.

Он предупредил не только владельцев собак, но и родителей, чтобы дети случайно не нашли какую-нибудь отраву, оставленную для животных.

Рассказ Дениса потряс харьковчан и собрал почти 140 комментариев.

«Нет, ну это уже треш полный! Так скоро и нас травить начнут. Откуда гарантия, что этот яд в маркете на еду не нальют», «Потерять любимца семьи - горе! Держитесь», «Цивилизованное общество у нас? Нам до цивилизации еще расти и расти», «С.ка. Отследить, отловить и их же снадобьем накормить. Пущай покайфуют...», – негодуют пользователи.

Напомним, под Харьковом кот отправил на карантин целое село.

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