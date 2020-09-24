На Харківщині з будівлі банку зірвали прапор України

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції області.

Так, у поліцію подзвонив директор банку, який розповів, що невідомі вночі зірвали прапор з будівлі банку.

Правоохоронцям вдалось з'ясувати, що державний символ зірвали дві неповнолітні дівчини - 14 і 15 років. Вони пояснили, що близько 11 години вечора 22 вересня прогулювалися по місту і вирішили влаштувати фотосесію з державним прапором і зірвали його з будівлі.

Поліцейські провели профілактичну бесіду зпідлітками.

Крім того, за даними поліції, відносно батьків підлітків в поліції склали протоколи за ст. 184 (невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція даної статті передбачає попередження або штраф від 850 до 1700 гривень.

Раніше повідомлялось, що в Росії чоловік підняв над своїм будинком прапор України, намагаючись привернути увагу до проблеми політв'язнів, утримуваних Кремлем. Так, навесні 2019 року російський активіст Володимир Єгоров з Тверської області повісив над своїм будинком український прапор і проголосив особисті 22 сотки територією України.

Нагадавши, в Одесі активізувалася банда, під удар потрапили пасажири маршруток: "заходять по троє".

Також Politeka писала, що харків'яни збунтувалися через "червону" зону.