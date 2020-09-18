Китайський вірус виявили у дружини сина Кернеса-Данила Привалова
Про це Юлія Привалова розповіла своїм підписникам в Instagram.
"Багато хто з вас дякує мені за мою чесність, чесність по відношенню до вас, підписникам, за мою натуральність, природність. За те, що я відкрито заявляю про свої позиції. Теж ціную це якість не тільки в собі, але і в інших людях... Так от, у мене коронавірус", - розповіла вона в Stories.
Також він додала, що лікується гомеопатією під наглядом лікаря.
"Обіймала свекра з повагою", " Чим лікуватися? Урінотерапією?", "Вона молода виживе", " Підуть кістки мити,,,, тепер,, результат аналізів оголосіть...",- пишуть користувачі Мережі в коментарях.
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Раніше ми писали, що всього з початку пандемії на Харківщині виявлено 14 264 випадки китайського вірусу.
Так, за 17 вересня вірус підтверджений у 349 жителів.
Про це повідомили на сайті РНБО.
Також відомо, що за минулу добу померли чотири людини з підтвердженим китайським вірусом.
За весь період пандемії помер 291 пацієнт. Одужали 4102 людини, все ще хворіють - 9871.
Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.
Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.
Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.