Китайський вірус виявили у дружини сина Кернеса-Данила Привалова

Про це Юлія Привалова розповіла своїм підписникам в Instagram.

"Багато хто з вас дякує мені за мою чесність, чесність по відношенню до вас, підписникам, за мою натуральність, природність. За те, що я відкрито заявляю про свої позиції. Теж ціную це якість не тільки в собі, але і в інших людях... Так от, у мене коронавірус", - розповіла вона в Stories.

Також він додала, що лікується гомеопатією під наглядом лікаря.

"Обіймала свекра з повагою", " Чим лікуватися? Урінотерапією?", "Вона молода виживе", " Підуть кістки мити,,,, тепер,, результат аналізів оголосіть...",- пишуть користувачі Мережі в коментарях.

Раніше ми писали, що всього з початку пандемії на Харківщині виявлено 14 264 випадки китайського вірусу.

Так, за 17 вересня вірус підтверджений у 349 жителів.

Про це повідомили на сайті РНБО.

Також відомо, що за минулу добу померли чотири людини з підтвердженим китайським вірусом.

За весь період пандемії помер 291 пацієнт. Одужали 4102 людини, все ще хворіють - 9871.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.