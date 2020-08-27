Сьогодні в Новобаварському районі Харкова виступав доктор Євген Комаровський
Про це повідомляє телеграм-канал ВІХА.
"Сьогодні в Новобаварському районі виступав Комаровський і сказав, що ми всі захворіємо ковідом все одно. А вакцину, в кращому випадку, придумають в кінці 2021 - середині 2022 року», - сказано в коментарі до опублікованого відео.
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Раніше ми писали, що профілактика вірусу з Китаю за допомогою комплексних вітамінів ніяк не допоможе вам посилити імунітет
"Для профілактики інфекційних хвороб не приймають вітаміни, це марно. Їх слід пити при доведеному авітамінозі — якщо у вас не вистачає якогось вітаміну, чомусь він не засвоюється, або якщо ви не можете пити, їсти, ковтати, або якщо в результаті неправильного харчування організм чогось недоотримує»,-йдеться в повідомленні.
Комаровський стверджує, що подібні вітаміни можуть допомогти тільки в одному випадку.
"Також якщо ви неправильно підготувалися до самоізоляції і накупили пива, чіпсів і горішків, тоді, звичайно, у вашому організмі багато чого не вистачить. І в цьому випадку комплексні вітаміни не завадять", - підкреслив він.
Як повідомлялося раніше, доктор Євген Комаровський розповів головні правила, які поліпшать здоров'я дітей
Лікар активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з підписниками різними порадами.
Так, Комаровський опублікував пам'ятку Всесвітньої організації здоров'я, як допомогти дітям від трьох до чотирьох років рости здоровими і щасливими.
Малюки повинні проводити біля екранів не більше години в день. Фізична активність повинна становити хоча б 180 хвилин в день, з яких 60 хвилин - активні заняття.
Сон малюків повинен становити від 10 до 13 годин.
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