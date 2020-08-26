У Харкові пошкоджено фасад громадської приймальні міської організації партії "Опозиційна платформа - за життя"

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова Харківської міської організації партії ОПЗЖ.

У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області повідомили, що інформація про подію надійшла в Холодногірський відділ поліції, на місце виїхала слідчо-оперативна група, передає Depo.Харків.

Раніше ми писали, що в Дніпрі пошкодили агітаційний намет партії "Опозиційна платформа - за життя".

На оприлюднених кадрах можна побачити, як у Дніпрі чоловік підходить до дівчини, яка роздає листівки біля намету ОПЗЖ. При цьому на листівках і на самому наметі міститься заклик до проведення референдуму в Дніпрі. Автор відео нагадав дівчині, яка працює в наметі, до чого призвели "референдуми" на Донбасі і в Криму, проте у відповідь вона мовчала.

"Скільки референдумів вже було? Скільки людей загинуло за твій референдум? Ти хочеш, щоб тут війна була? Що ти мовчиш? Ти війну пропагуєш?"- звернувся автор відео до дівчини, проте вона так нічого і не відповіла. У кадр також потрапили самі листівки, які роздавали в наметі - це агітація депутата міськради Дніпра від Партії "опозиційна платформа - за життя" Сергія Нікітіна.

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