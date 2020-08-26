В Харькове поврежден фасад общественной приемной городской организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"

Об этом на своей странице в Фейсбук написал председатель Харьковской городской организации партии ОПЗЖ.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области сообщили, что информация о происшествии поступила в Холодногорский отдел полиции, на место выехала следственно-оперативная группа, передает Depo.Харьков.

Ранее мы писали, что в Днепре повредили агитационную палатку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

На обнародованных кадрах можно увидеть, как в Днепре мужчина подходит к девушке, которая раздает листовки возле палатки ОПЗЖ. При этом на листовках и на самой палатке содержится призыв к проведению референдума в Днепре. Автор видео напомнил девушке, которая работает в палатке, к чему привели "референдумы" на Донбассе и в Крыму, однако в ответ она молчала.

"Сколько референдумов уже было? Сколько людей погибло за твой референдум? Ты хочешь, чтобы здесь война была? Что ты молчишь? Ты войну пропагандируешь?" - обратился автор видео к девушке, однако она так ничего и не ответила. В кадр также попали сами листовки, которые раздавали в палатке - это агитация депутата горсовета Днепра от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергея Никитина.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

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