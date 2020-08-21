На Північній Салтівці у Харкові почалися випробування першого тролейбуса із запасом ходу
Про це мер Харкова Геннадій Кернес написав на своїй сторінці у Фейсбуці.
За словами мера, машини потрібно освоїти і розрахувати заряд акумулятора для різних маршрутів.
Водій нового тролейбуса, як і його пасажири, їхали без масок.
Наступним напрямком, швидше за все, стане Жихар від станції метро "Проспект Гагаріна", потім напрямок від станції метро "Університет" до П'ятихаток і наступне — на "Горизонт".
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Харків планує закупити 50 тролейбусів із запасом ходу. Все для того, щоб вони заїжджали в ті райони, де немає контактної мережі.
Раніше ми писали, що суд над Кернесом у Полтаві зірвався через карантин.
Київський районний суд Полтави переніс підготовче засідання у справі проти мера Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців, яких звинуватили у викраденні і побитті двох учасників харківського Євромайдану в січні 2014 року.
Засідання перенесено на 11 вересня через неявку учасників справи у зв'язку з вжитими заходами, спрямованими на запобігання виникненню та розповсюдженню COVID-19, та запровадженим на території України карантином.
Нагадавши, незвичайного виборця помітили на дільниці в Харкові.
Як повідомляла Politeka, попередження Зеленського проігнорували на Харківщині.
Також Politeka писала, що Кернес опинився на краю прірви.