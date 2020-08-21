На Северной Салтовке в Харькове начались испытания первого троллейбуса с запасом хода

Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес написал на своей странице в Фейсбуке.

По словам мэра, машины нужно освоить и рассчитать заряд аккумулятора для разных маршрутов.

Водитель нового троллейбуса, как и его пассажиры, ехали без масок.

Следующим направлением, скорее всего, станет Жихарь от станции метро "Проспект Гагарина", потом направление от станции метро "Университет" до Пятихаток и следующее — на "Горизонт".

Харьков планирует закупить 50 троллейбусов с запасом хода. Все для того, чтобы они заезжали в те районы, где нет контактной сети.

Ранее мы писали, что суд над Кернесом в Полтаве сорвался из-за карантина.

Киевский районный суд Полтавы перенес подготовительное заседание по делу против мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, которых обвинили в похищении и избиении двух участников харьковского Евромайдана в январе 2014 года.

Заседание перенесено на 11 сентября из-за неявки участников дела в связи с принятыми мерами, направленными на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, и введенным на территории Украины карантином.

Напомним, необычного избирателя заметили на участке в Харькове.

Как сообщала Politeka, предупреждение Зеленского проигнорировали на Харьковщине.

Также Politeka писала, что Кернес оказался на краю пропасти.