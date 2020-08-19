У навчальних закладах "помаранчевої" зони педагоги повинні будуть носити захисний щиток

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Вчителям буде дозволено викладати без маски на обличчі. У той же час в школах "помаранчевої" зони буде рекомендовано носити захисний щиток. Він прозорий і дозволяє передавати емоції, щоб не порушувати освітній процес", – зазначив Ляшко.

Вчителі та учні повинні будуть заходити в школи в масках, але в класах зможуть їх знімати. Переміщатися по школі учні також повинні будуть в масках.

Нещодавно ми писали, що в селищі Липці, що під Харковом, четверо маленьких дітей отруїлися щурячою отрутою.

Четверо дітей у віці 2, 5, 6 і 8 років отруїлися щурячою отрутою і були терміново доставлені в токсикологічне відділення обласної дитячої клінічної лікарні, передає прес-служба ГУ НП Харківської області.

"Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Липецького відділення поліції 18 серпня о 15:15. При виїзді на місце поліцейські з'ясували, що діти гралися вдома, знайшли банку з щурячою отрутою і вирішили його з'їсти. За словами лікаря, зараз стан дітей задовільний. Всі обставини НП встановлюються", - розповіли в поліції.

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