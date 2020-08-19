В учебных заведениях "оранжевой" зоны педагоги должны будут носить защитный щиток

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Учителям будет разрешено преподавать без маски на лице. В то же время в школах "оранжевой" зоны будет рекомендовано носить защитный щиток. Он прозрачный и позволяет передавать эмоции, чтобы не нарушать образовательный процесс", – отметил Ляшко.

Учителя и ученики должны будут заходить в школы в масках, но в классах смогут их снимать. Перемещаться по школе ученики также должны будут в масках.

Недавно мы писали, что в поселке Липцы, что под Харьковом, четверо маленьких детей отравились крысиным ядом.

Четверо детей в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет отравились крысиным ядом и были срочно доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы, передает пресс-служба ГУ НП Харьковской области.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции 18 августа в 15:15. При выезде на место полицейские выяснили, что дети играли дома, нашли банку с крысиным ядом и решили его съесть. По словам врача, сейчас состояние детей удовлетворительное. Все обстоятельства ЧП устанавливаются", - рассказали в полиции.

Напомним, харьковчанам выдвинули требования, чтобы не попасть в "красную" зону карантина

Как сообщала Politeka, в харьковском поезде пьяный "заяц" пытался задушить проводника, видео.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.