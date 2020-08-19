У селищі Липці, що під Харковом, четверо маленьких дітей отруїлися щурячою отрутою

Четверо дітей у віці 2, 5, 6 і 8 років отруїлися щурячою отрутою і були терміново доставлені в токсикологічне відділення обласної дитячої клінічної лікарні, передає прес-служба ГУ НП Харківської області.

"Повідомлення про подію надійшло до чергової частини Липецького відділення поліції 18 серпня о 15:15. При виїзді на місце поліцейські з'ясували, що діти гралися вдома, знайшли банку з щурячою отрутою і вирішили його з'їсти. За словами лікаря, зараз стан дітей задовільний. Всі обставини НП встановлюються", - розповіли в поліції.

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