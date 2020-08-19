В поселке Липцы, что под Харьковом, четверо маленьких детей отравились крысиным ядом

Четверо детей в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет отравились крысиным ядом и были срочно доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы, передает пресс-служба ГУ НП Харьковской области.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции 18 августа в 15:15. При выезде на место полицейские выяснили, что дети играли дома, нашли банку с крысиным ядом и решили его съесть. По словам врача, сейчас состояние детей удовлетворительное. Все обстоятельства ЧП устанавливаются", - рассказали в полиции.

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