У Харкові вжили заходів щодо дотримання масочного режиму

Маски вимагають перевіряти в маршрутках.

У перший день "жовтої" зони карантину чиновники Харківської міськради вирішили посилити контроль за масочним режимом. У метро вже проводять рейди, а тепер потрібно перевіряти і пасажирів маршруток. Цим повинні займатися перевізники.

"Щоб Харків не перейшов з "жовтої" зони в " помаранчеву "або "червону", всім жителям міста необхідно виконувати вимоги, які запропоновані санітарною службою, і це, перш за все, масочний режим", - підкреслив перший віце-мер Ігор Терехов.

"Сьогодні їхала в тролейбусі, потім пересадка в метро, всі люди в масці, дистанції дотримані, все за законом, все нормально що ще потрібно, харків'яни крутий народ і законослухняний... Дякую", " сумлінно носила цю маску. і вже благополучно перехворіла...) і якщо є "проблемні" місця в організмі...переживи"отходняк"..... а маски-це ритуал) ми їх одягаємо, що б спокійніше було тим, хто вірить в небезпеку саме цього вірусу", " Маніпуляція суцільна, хочуть змусити жити за законами ними ж встановленими, все це вже було і не раз, а маски - це інструмент і тільки", " Давно пора.. Їжджу все літо в масці не задихнулася-як деякі кажуть.... Люди у нас абсолютно безвідповідальні, поки штрафами їх не покарати... Себе не бережуть і своїх рідних...тільки гаманець для них рідніше як виходить", - пишуть харків'яни в мережі.

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Розклад перевірок станцій метро в Держпродспоживслужбі назвати не можуть, так як графік перевірок затверджується кожен день.

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