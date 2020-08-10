Жителям Харківської області варто деякий час утриматися від відвідування Харкова

Про це заявила головний санлікар Харківської області Любов Махота.

"З районами області все спокійно, ми за них не хвилюємося. Викликає тривогу тільки місто Харків. Я б порекомендувала населенню області, яке не проживає в місті Харкові, обмежити по можливості відвідування Харкова.

Жителям міста Харкова-бути свідомими, дотримуватися масочного режиму і обов'язково соціальну дистанцію", - зазначила Махота.

До слова, фото скупчення автомобілів швидкої допомоги біля Харківської обласної інфекційної лікарні з'явилося в мережі.

Наталія Попова розмістила пост у Фейсбуці на сторінці пабліку "жити в Харкові", в якому подякувала лікарям і опублікувала фото швидких біля харківської лікарні.

"День, який не оцінять багато. Адже це не торкнулося їх сімей. Це не зйомки відео для реклами або новин. Це не постановка.

Це відпочинок на пляжі, в клубах, походи в кіно і маски, які в місті давно не "модно носити". Хлопці справляються! Спасибі всім хто допомагає", - написала Наталія Попова.

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