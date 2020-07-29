Хто буде відповідати за наслідки в разі чого, незрозуміло

В одному з харківських дворів з'явився атракціон крутіший за будь-яку кімнату страху в популярних парках міста

Фотографію, зроблену на дитячому майданчику у дворі по проспекту. Людвіга Свободи 36, 36а, опублікували в телеграм-каналі «Ху**ий Харків», передає Politeka.net. На знімку четверо дітей сидять на бетонній плиті над страхітливого вигляду ямою.

«Ху**ві Тепломережі розкопали труби пару місяців тому. Діти довіряють ділам і ростуть успішними харків'янами, звісивши ноги над ямою», – йдеться у підписі до світлини.

Зазначимо, що не вперше комунальники залишають подібні «сюрпризи» на майданчиках, де граються діти.

Так, ми писали, що в червні після візиту комунальників у двір будинку за адресою Дерев'янка, 17а там з'явилася нова смертельна пастка. Знімок незабаром опублікували в соцмережах.

На фото – дитячі гойдалки, на яких катаються двоє маленьких дітей, і поряд – пристойна яма, результат роботи комунальних служб. За словами автора, співробітники підприємства «Харківські тепломережі» проводили ремонт труб прямо на дитячому майданчику.

«Мало того, що після дощу грязюка по пояс, так ще й викопали черговий портал в пекло глибиною метра півтора», – йдеться у повідомленні.

Хто буде відповідати, якщо хто-небудь з малюків, не дай Боже, впаде в цей «портал», залишається тільки здогадуватися.

Нагадаємо, на збиткове харківське метро спустять ще десятки мільйонів.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що вандали влаштували погром в улюбленому парку харків'ян, фото наслідків.