Кількість дорожно-транспортних порушень і, відповідно, постраждалих в них, змусили поліцейських вдаватися до певних заходів

Тому в Україні стартувало посилене патрулювання доріг під назвою «Безпечне шосе», передає Politeka.net з посиланням на прес-центр Національної поліції України.

До патрулювання будуть залучені підрозділи блоку превентивної діяльності, уточнили правоохоронці.

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За словами голови Національної поліції Ігоря Клименка, такі заходи покликані підвищити рівень безпеки дорожнього руху, а також знизити кількість аварій на трасах. Він підкреслив, що тільки в липні на дорогах України трапилося понад тисячі ДТП, у яких є загиблі чи постраждалі.

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«Зараз «гаряча» пора на дорогах: люди їдуть на відпочинок, повертаються додому. Потік транспорту суттєво збільшився, а з ним – і кількість ДТП. Для безпеки кожного водія, пасажира і пішохода на автошляхах держави несуть службу близько 400 нарядів патрульної поліції», – пояснив головний поліцейський країни.

Відзначається, що правоохоронці контролюватимуть не тільки водіїв автомобілів, але також пішоходів і велосипедистів.

Раніше ми писали про те, що в Харкові біля ринку «Барабашово» сталася дорожньо-транспортна пригода за участю карети швидкої допомоги й авто патрульної поліції: машина копів злегка вдарила швидку в правий бік.

За словами очевидців, обидва автомобілі їхали з увімкненими мигалками. Постраждалих немає, але ДТП спровокувала затор.

Ми також розповідали про те, що в Харкові трамвай протаранив пожежну машину. Жителі міста пишуть в соцмережах, що ДТП сталася на Салтівському шосе біля зупинки «Самсонівська». Автомобіль рятувальників їхав зі включеними світловими сигналами, однак, незважаючи на це, трамвай дорогу не поступився, в результаті чого машина пожежників перекинулася.

Нагадаємо, протест під стінами диспансеру в Харкові переріс у бійку з поліцією.

Як повідомляла Politeka, на Харківщині авто з військовими протаранило опору моста.

Також Politeka писала, що  "швидка" потрапила в масштабніу ДТП під Харковом.