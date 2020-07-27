Вода, яку п'ють харків'яни, може викликати генетичні проблеми і навіть негативно вплинути на тривалість життя

Такими стали результати досліджень харківської води, оприлюднені в програмі «Таємний агент» на «Новому каналі», передає KHARKIV Today.

Усього на перевірку експертам журналісти віддали зразки води з Харкова, Тернополя, Києва і Чорноморська.

Згідно висновків фахівців, харківська вода визнана найнебезпечнішою, хоча два показника з трьох були в межах норми. У ній є хлор, хоча показники в межах норми. Ще один показник - жорсткості - граничний з нормою. Це говорить про наявність різних солей.

Проте в харківській воді суттєво перевищено показник перманганатної окислюваності, який відображає загальну концентрацію органіки. Це означає, що така вода може погіршувати імунітет і чинити канцерогенний вплив, імунотоксичну і генотоксичну дію. Якщо вживати таку воду, то людина буде частіше хворіти, а тривалість її життя скоротиться. Такі результати біотесту, проведеного в Інституті колоїдної хімії і води.

За інформацією видання, десять піддослідних рибок даніо-реріо провели у воді четверо діб, після чого у них взяли кров на дослідження. Результати показали, що харківська вода має хронічну токсичність – «клітини неправильно діляться, і з'являється проблема на генетичному рівні».

Ці результати говорять про те, що водопровідну харківську воду можна використовувати тільки в якості так званої технічної води. Перед тим, як використовувати водопровідну воду для пиття чи приготування їжі, її обов'язково необхідно фільтрувати.

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