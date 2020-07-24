Підозрілі "лікарі" нагрянули до жителів селища Солоницівка на Харківщині

Про «окулістів», які ходять по домівках, де живуть пенсіонери, розповіли користувачі соціальних мереж, передає Politeka.net.

«Вчора вдень до мами, пенсіонерка, не виходить з дому, завітала лікар-окуліст, так вона представилася з поліклініки, ніби новий доктор. Ось проводить обхід й ознайомлення з жителями селища. Мамі 82 роки, медпрацівники для неї - це поза підозрою. Вона пустила в квартиру. Півгодини знаходилася в будинку псевдолікар, перевірила зір, сказала, що зір дуже слабкий. Мама й сама встигла все розповісти їй. Запропонувала супер краплі за 4000 грн, що вилікують катаракту. Але мама сказала, що не має таких грошей. Тоді написала на аркушику назва крапель «Тауфон», як капати, і через місяць пообіцяла прийти ще. Коли пішла, через пару годин мама подзвонила, розповіла мені про все», – розповідає донька літньої жінки Тетяна Танасюк.

За словами автора, коли вона зателефонувала в реєстратуру медзакладу, щоб уточнити, що це за лікар, найгірші побоювання підтвердилися:

«Дізналися, що немає нікого окуліста, ні нового, ні старого і ніхто не ходить по домівках».

Користувач просить односельців попередити родичів, щоб та не відкривали двері таким підозрілим «докторам».

За словами коментаторів, подібні випадки – не поодинокі:

«Я зараз перебуваю в санаторії Бермінводи, і вчора тут теж якісь окулісти терлися. Літніх людей смикали», «ще зі вчора ходили по Подворкам. Я передзвонила керівництву - ніякого лікаря нікуди не відправляли. Будьте обережні!», «Ви такі наївні. Можна подумати, лікарі ходять по квартирах... Помирати будеш – ніхто не прийде... Дивні ви люди, ще в реєстратуру телефонуєте, позоритесь. До таких, як ви, і ходять, які всім відкривають двері».

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