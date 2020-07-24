Подозрительные "врачи" нагрянули к жителям поселка Солоницевка на Харьковщине

Об «окулистах», которые ходят по домам, где живут пенсионеры, рассказали пользователи социальных сетей, передает Politeka.net.

«Вчера днём к маме, пенсионерка, не выходящая из дома, пожаловала доктор-окулист, так она представилась с поликлиники, вроде как новый доктор. Вот проводит обход и ознакомления с жителями посёлка. Маме 82 года, медработники для неё - это вне подозрений. Она пустила в квартиру. Полчаса находилась в доме псевдоврач, проверила зрение, сказала, что зрение очень слабое. Мама и сама успела всё рассказать ей. Предложила супер капли за 4000 грн излечат катаракту. Но мама сказала, нет таких денег. Тогда написала на листике название капель «Тауфон», как капать, и через месяц пообещала прийти ещё. Когда ушла, через пару часов мама позвонила, рассказала мне обо всем», – рассказывает дочь пожилой женщины Татьяна Танасюк.

По словам автора, когда она обратилась в регистратуру медучреждения, чтобы уточнить, что это за доктор, худшие опасения подтвердились:

«Узнали, что нет никого окулиста, ни нового ни старого и никто не ходит по домам».

Пользователь просит односельчан предупредить родственников, чтобы та не открывали двери таким подозрительным «докторам».

По словам комментаторов, подобные случаи – не единичны:

«Я сейчас нахожусь в санатории Берминводы , и вчера здесь тоже какие то окулисты терлись. Пожилых людей дергали», «ещё со вчера ходили по Подворкам. Я перезвонила руководству - никакого врача никуда не отправляли. Будьте осторожны!», «Вы такие наивные. Можно подумать, врачи ходят по квартирам... Умирать будешь – никто не придёт... Странные вы люди, ещё в регистратуру звоните, позоритесь. К таким, как вы, и ходят, которые всем открывают двери».

Напомним, в Харькове активизировались мошенники.

Как сообщала Politeka, мошенник придумал хитрый план по выманиванию денег.

Также Politeka писала, что мошенники наживаются на доверчивых горожанах.