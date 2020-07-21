Понад два тижні в Харкові не можуть знайти 52-річну колишню медсестру Оксану Коломієць

6 липня близько другої години дня жінка пішла зі своєї квартири по проспекту Перемоги, 66 і більше не повернулася, передає «Город Х».

Востаннє Оксану бачили поблизу пункту прийому вторсировини біля супермаркету на проспекті Перемоги, оскільки харків'янка збирала і здавала пляшки. За словами очевидців, вона з'явилася там кілька разів, при цьому була в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Як розповіла знайома зниклої на ім'я Галина, після прийому спиртного Оксана могла бути дуже гучною:

«У свій час на роботі була прекрасним, грамотним фахівцем. За приклад багатьом. Чистюля й акуратистка, хороша господиня. Але щось пішло не так, ви ж знаєте, жіночий алкоголізм — це біда. Останні роки загострилося це захворювання. Намагалися лікувати, але вона не розуміє, що хвора. Коли твереза - найпрекрасніша людина».

Прикмети зниклої: на вигляд близько 40-45 років; худорлявої статури; волосся темне, хвилясте, на коренях сивина, є чубчик.

Була одягнена в сині джинсові шорти, чорно-синю футболку.

З собою в Оксани Коломієць була маленька сумочка через плече, ключі від квартири і телефон. Правда, з дня зникнення на телефонні дзвінки вона не відповідає.

Всіх, кому що-то може бути відомо про місцезнаходження харків'янки, просять повідомити інформацію за телефонами: 102 або 068-777-0-112.

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