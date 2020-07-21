Женщина не выходит на связь с 6 июля

Больше двух недель в Харькове не могут найти 52-летнюю бывшую медсестру Оксану Коломиец

6 июля около двух часов дня женщина ушла из своей квартиры по проспекту Победы, 66 и больше не вернулась, перелает «Город Х».

Последний раз Оксану видели возле пункта приема вторсырья возле супермаркета на проспекте Победы, поскольку харьковчанка собирала и сдавала бутылки. По словам очевидцев, она появилась там несколько раз, при этом была в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как рассказала знакомая пропавшей по имени Галина, после приема спиртного Оксана могла быть очень шумной:

«В свое время на работе была прекрасным, грамотным специалистом. В пример многим. Чистюля и аккуратистка, хорошая хозяйка. Но что-то пошло не так, вы же знаете, женский алкоголизм — это беда. Последние годы обострилось это заболевание. Пытались лечить, но она не понимает, что больна. Когда трезвая - прекраснейший человек».

Приметы пропавшей: на вид около 40-45 лет; худощавого телосложения; волосы темные, вьющиеся, на корнях седина, есть челка.

Была одета в синие джинсовые шорты, черно-синюю футболку.

С собой у Оксаны Коломиец была маленькая сумочка через плечо, ключи от квартиры и телефон. Правда, со дня пропажи на телефонные звонки женщина не отвечает.

Всех, кому что-то может быть известно о местонахождении харьковчанки, просят сообщить информацию по телефонам: 102 или 068-777-0-112.

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