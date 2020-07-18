На Харківщині знайшли труп чоловіка, який загинув при дивних обставинах

Як повідомляє прес-служба місцевої поліції, його тіло, загорнуте в килим і поліетиленовий пакет, виявила рано вранці, 18 липня місцева мешканка, пише Рoliteka.net.

Вона розповіла, що біля гаража по проспекту Маршала Рибалко лежить великий пакет, з якого виходить неприємний запах.

Правоохоронці виявили тіло і зараз розслідують обставини смерті чоловіка і встановлюють його особу.

У теж час в Facebook-спільноті "Харківські Будні" з'явилася інформація, що тіло чоловіка, якому було близько 45 років, пролежало так приблизно 3 дні.

Раніше ми повідомляли про те, що в травні в один день три харківських старих випали з вікон багатоповерхівок, причому ніхто з них не вижив.

Так, труп 68-річного чоловіка виявили вранці на козирку під'їзду на вул. Дружби Народів, 233.

На вулиці Олександра Зубарєва біля під'їзду багатоповерхівки очевидці в дев'ять годин ранку виявили труп 92-річного старого. Поліція встановила, що він випав з вікна квартири на 16 поверсі.

За словами правоохоронців, на тілах обох загиблих відсутні сліди насильницької смерті.

Ще одна трагедія сталася на вулиці Амосова, 25. Там 94-річна жінка впала з балкону багатоповерхівки, приземлившись на дах аптеки. Від отриманих травм пенсіонерка померла миттєво.

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