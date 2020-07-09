Трагедія з дитиною в селі Мілове Балаклійського району сколихнула Харківщину
Як передає Politeka.net з посиланням на інформацію ГУ ДСНС у Харківській області, інформація про інцидент на річці Сіверський Донець рятувальникам надійшла близько 11:25 у середу, 8 липня.
За вказаною адресою негайно виїхало водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
На місці виклику працівники ДСНС відразу ж приступили до пошукових робіт. О 13:10 на відстані 20 метрів від берега на глибині сім метрів вони знайшли тіло дитини.
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Видання «Город Х» розповіло деталі того трагічного дня. За інформацією журналістів, дитина разом з батьками прийшла на берег річки відпочивати. Вони відзначали якесь сімейне свято.
«Берег там хороший, 20 метрів від берега - води мало не по коліно, а потім іде різкий обрив - 7 метрів. Ось туди хлопчик якось і забрів. При цьому поряд були й інші діти», – йдеться у матеріалі.
Загубивши сина з поля зору, батьки негайно викликали рятувальників, але знайти хлопчика не вдалося. Тільки після цього з Харкова викликали бригаду водолазів.
Пізніше з'ясувалося, що дитина зачепилася ногою за корч і не змогла вибратися.
В селі сім'ю, де сталося горе, характеризують як благополучну і порядну.
У ГУ ДСНС області зазначили, що з початку 2020 року на водоймах Харківщини потонуло 14 людей, з яких четверо – це діти.
Раніше ми писали про те, що на Харківщині пенсіонерка загинула під час спалювання сухої трави. Жінці стало зле, і вона втратила свідомість. Прибулі пожежники, вгамувавши вогонь, знайшли тіло жінки.
Нагадаємо, пляжі Харкова виявилися непридатними для купання.
Як повідомляла Politeka, жахлива трагедія з дитиною розігралася на ставку під Харковом.
Також Politeka писала, що у Харкові спір на пляжі обернувся трагедією.