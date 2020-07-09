Трагедия с ребенком в селе Меловая Балаклейского района всколыхнула Харьковщину

Как передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС в Харьковской области, информация об инциденте на реке Сиверский Донец спасателям поступила около 11:25 в среду, 8 июля.

По указанному адресу немедленно выехало водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.

На месте вызова сотрудники ГСЧС сразу же приступили к поисковым работам. В 13:10 на расстоянии 20 метров от берега на глубине семь метров они нашли тело ребенка.

Издание «Город Х» рассказало детали того трагического дня. По информации журналистов, ребенок вместе с родителями пришел на берег реки отдыхать. Они отмечали какой-то семейный праздник.

«Берег там хороший, 20 метров от берега - воды чуть ли не по колено, а потом идет резкий обрыв - 7 метров. Вот туда мальчик как-то и забрел. При этом рядом были и другие дети», – говорится в материале.

Потеряв сына из виду, родители немедленно вызвали спасателей, но найти мальчика не удалось. Только после этого из Харькова вызвали бригаду водолазов.

Позже выяснилось, что ребенок зацепился ногой за корягу и не смог выбраться.

В селе семью, где случилось горе, характеризуют как благополучную и порядочную.

В ГУ ГСЧС области отметили, что с начала 2020 года на водоемах Харьковщины утонули 14 человек, из которых четверо – это дети.

Ранее мы писали о том, что на Харьковщине пенсионерка погибла во время сжигания сухой травы. Женщине стало плохо, и она потеряла сознание. Прибывшие пожарники, усмирив огонь, нашли тело женщины.

Напомним, пляжи Харькова оказались непригодными для купания.

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