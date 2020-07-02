Поки економіка продовжує своє круте піке, коронавірус не вщухає, а ціни повзуть вгору, черги в магазини секонд-хенда залишаються острівцем стабільності

Правда, ці острівці стають все довшими, пише Politeka.net. Так, у групі «Харків 1654» опублікували фото черги в магазин, що торгує вживаними речами, на вулиці 23 Серпня.

Як видно на знімку, люди, котрі зібралися в багатометрову чергу, абсолютно не дотримуються дистанції, а також у більшості немає масок.

В коментарях багато читачі відзначають той факт, що більшість з людей на фото купують речі з метою подальшого заробітку на перепродажу. Знайшлися й ті, хто згадав передвиборчі гасла і поскаржився на «зубожиння».

«Кінець епохи бідності», «80% покупок вдень буде виставлено на ОЛХ», «А при чому тут економіка країни? Там 90% бариг з Барабана. Куплять за 3 копійки, а на ринку продадуть лохам в три дорога», «Кожен купує, де хоче, можна і на Барабашова сходити, це на вибір. Багато хто одразу купує, а потім перепродує брендові речі, до Європи це не має ніякого відношення», «Хоч сміття європейське привезли, головне, щоб не совок, там за гомосексуалізм і проституцію стаття була!», «А ще пі**ли, що черги в СРСР були», – відзначають користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що в одному з харківських секонд-хендів виявили футболку в кольорах російського прапора і з гербом РФ.

Нагадаємо, українці влаштували штурм секонд-хенду в розпал карантину, фото божевілля.

Як повідомляла Politeka, черга в магазин секонд-хенду викликала ажіотаж у мережі.

Також Politeka писала, що масова бійка в магазині Дніпра потрапила на відео.