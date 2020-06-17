Не обтяжений любов'ю до тварин харків'янин жорстоко розправився з сусідським кошеням

Інцидент стався на вулиці Бібліка, 13, а інформація про нього облетіла міські пабліки в соцмережах, у тому числі і в групі "Типове ХТЗ".

За повідомленнями очевидців, у сусідів по поверху з кімнати вибігло маленьке кошеня. Чоловікові не сподобалося, що тварина бігає по коридору. Він, не довго думаючи, схопив її і викинув з п'ятого поверху.

Від отриманих травм тварина померла на місці, а сусіди, побачивши, що накоїв шкуродер, побили його держаком від лопати, після чого той кинувся навтьоки. Правда, поліцейські, викликані свідками події, приспіли вчасно і затримали зловмисника. Тепер йому загрожує кримінальна справа за жорстоке поводження з тваринами.

У коментарях користувачі вимагають суворого покарання для цього недолюдка.

«Бідне кошенятко», «Усипіть його, на* він потрібен , без толку живе», «Дуже шкода, що не можна його замість котика викинути», «Поки у нас не будуть ув'язнювати або карати штрафом, нічого не зміниться.... треба так покарати, щоб пару років відпрацьовував штраф(», «Прибити виродка», – пишуть у мережі.

Раніше ми повідомляли, що на Харківщині дівчина поплатилася за знущання над твариною. Лозівський міськрайонний суд засудив її до року обмеження волі з іспитовим терміном в один рік.

Причиною для вердикту послугувало те, що обвинувачена, перебуваючи вдома у стані алкогольного сп'яніння, взяла свого кота і вийшла з ним у двір. Там вона не менше восьми разів вдарила тварину об дерево, після чого завдала не менше дев'яти ударів ножем і півсотні ударів руками. Отримані травми не залишили тварині ні найменшого шансу на порятунок, кіт помер.

Нагадаємо, розвага маленьких харків'янок приголомшила мережу, обурення не вщухає.

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