Похід у супермаркет за провіантом іноді може обернутися неприємностями

Особливо часто вони трапляються тоді, коли люди купують заморожені продукти, не маючи можливості гарненько розглянути товар, передає Politeka.net.

Своєю історією у соцмережі поділився користувач Олександр Горбатий. Він розповів, що купив мороженого хека, однак вдома, коли риба розмерзлася, чоловік побачив дуже моторошну картину: м'ясо хека було не білим, а сірим, місцями навіть чорним.

Автор цікавиться, що ж він купив під виглядом хека.

Публікація викликала жваву дискусію, зібравши понад чотири сотні коментарів. Люди рекомендують віднести рибу назад і вимагати гроші, радять наступного разу уважніше дивитися на товар і діляться власними історіями.

«По ходу, його до вас вже їли😆, а може, це ковід мінтая?», «Жах. Коли купуєте - треба дивитися», «Підгулялий хек😝😝😝», «Мене смішать люди, які купують м'ясо, рибу, сир, яйця в супермаркеті. Такі продукти потрібно купувати в малих магазинах, де є товарообіг, там товар оновлюється частіше», «Рибка плавала в шахті», «Це хек, тільки вже зіпсований», «Підсумок карантину!!!», «Я б таку рибку повернула б у супермаркет!!! Маєте повне право! Вживання - НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ!», «Взагалі-то це хек. Але скільки йому років?», «Напевно, мезозойської ери 😁😁😁», – пишуть під фотографіями.

Раніше ми писали про те, що в харківських пабликах з'явилося фото з цінником на кілограм черешні сорту «Чкалов» в одному з магазинів на Рогані. Коштувала ця сяюча краса 520 гривень.

Харків'яни були приголомшені подібними сумами. В коментарях деякі навіть висловлювали припущення, що це ціни з російських сайтів, в рублях, проте очевидці запевнили – все так і було. Більше того, у столиці, наприклад, черешню продавали по 700 гривень за кілограм.

Нагадаємо, ціни на імпортні овочі обурили харків'ян.

Як повідомляла Politeka, харків'янка купила хліб з "особливою" начинкою.

Також Politeka писала, що у Зеленського розкрили хитрий план наживи на українцях.